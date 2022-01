Covid oggi Lazio, 12.663 contagi e 28 morti. A Roma 6.661 casi

Sono 12.663 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri della Regione. Si registrano altri 28 morti. A Roma 6.661 casi.

"Oggi nel Lazio su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovi casi positivi (-804), sono 28 i decessi, 2.134 i ricoverati (+38), 207 le terapie intensive (+4) e 10.277 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città sono a quota 6.661" comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che sottolinea: "Il Lazio come preannunciato resta in zona gialla".

Questa la situazione nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 2.473 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 2.708 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.480 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 563 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 1.208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.330 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.901 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 806 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl di Latina: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 669 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Sono 287.215 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.134 ricoverati, 207 in terapia intensiva e 284.874 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 555.012 e i morti 9.773 su un totale di 852.009 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.