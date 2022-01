Covid oggi Lazio, 12.828 contagi e 2 morti. A Roma 5.456 casi

Sono 12.828 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. A Roma 5.456 casi di positività.

“Oggi nel Lazio su 26.583 tamponi molecolari e 69.950 tamponi antigenici per un totale di 96.533 tamponi, si registrano 12.828 nuovi casi positivi (-2.022), sono 2 i decessi (-4), 1.446 i ricoverati (+46), 194 le terapie intensive (+3) e +2.094 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. I casi a Roma città sono a quota 5.456. Nel Lazio un adulto su due ha ricevuto la dose booster. Ieri effettuate oltre 60mila somministrazioni, l’80% in più rispetto al target commissariale. Grande successo per l’open day delle strutture Aiop" comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel Lazio superata quota 11,4 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo, il 50% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

Ecco la situazione nel dettaglio:

Asl Roma 1: sono 1.866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.934 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 300 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 4.662 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 980 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 2.607 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 554 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 521 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Sono 164.491 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.446 ricoverati, 194 in terapia intensiva e 162.861 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 436.853 e i morti 9.361 su un totale di 610.705 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.