Covid oggi Lazio, 14.987 contagi e 18 morti. A Roma 7.968 casi

Sono 14.987 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 18 morti. A Roma 7.968 casi.

Oggi nel Lazio "su 24.122 tamponi molecolari e 75.229 tamponi antigenici per un totale di 99.351 tamponi, si registrano 14.987 nuovi casi positivi (-2.178), sono 18 i decessi (-13), 2.102 i ricoverati (+37), 205 le terapie intensive (-1) e +10.167 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 7.968. Il Lazio prima regione per somministrazione antivirale orale (molnupiravir). I dati su base settimanale inducono ad una stabilizzazione, bassa la probabilità di cambio di colore" sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie della Regione. Asl Roma 1: sono 2.916 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 3.445 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.607 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 834 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.596 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 3.380 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 1.024 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 1.350 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl di Rieti: sono 294 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 712 i nuovi casi e 1 decesso.

Sono 283.379 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.102 ricoverati, 205 in terapia intensiva e 281.072 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 532.783 e i morti 9.717 su un totale di 825.879 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.