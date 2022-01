Covid oggi Lazio, 15.307 contagi e 25 morti. A Roma 8.547 casi

Sono 15.307 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 25 morti. A Roma, segnalati 8.547 casi. In particolare, "su 28.112 tamponi molecolari e 74.020 tamponi antigenici per un totale di 102.132 tamponi, si registrano 15.307 nuovi casi positivi (+5.035); sono 25 i decessi (-9), 1.675 i ricoverati (+55), 204 le terapie intensive (stabile) e +5.204 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. I casi a Roma città sono a quota 8.547. il valore Rt e l'incidenza nel Lazio sono più bassi di quelli nazionali, rispettivamente Rt a 1.13 (1.56 valore Italia) e incidenza a 1.392 per 100mila abitanti (1.988 valore Italia), mentre la diffusione di Omicron è di 2 punti superiore al valore italiano", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio, i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 2.604 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 2: sono 5.217 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 3: sono 726 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 4: sono 475 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 1.355 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.100 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 3.830 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 833 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Latina: sono 1.944 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 644 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Viterbo: sono 409 i nuovi casi e 1 decesso.