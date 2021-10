Covid oggi Lazio, 194 contagi e 4 morti. A Roma 76 casi

Sono 194 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 ottobre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.

"Oggi nel Lazio su 11.355 tamponi molecolari e 11.127 tamponi antigenici per un totale di 22.482 tamponi, si registrano 194 nuovi casi positivi (-27) in calo rispetto a mercoledì 6 ottobre (-51), 4 i decessi (+1), 324 i ricoverati (-20), 49 le terapie intensive (+1) e 430 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,7%. I casi a Roma città sono a quota 76” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Nel Lazio sono state somministrate oltre 31mila terze dosi di vaccino anti-Covid agli over 80. E si sono prenotati già 4mila over 60 con seconda dose da almeno 180 giorni, riferisce D'Amato.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 18 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; nella Asl Roma 2 si registrano 31 nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto, mentre sono 2 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 27 i nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto, e nessun decesso; nella Asl Roma 4 sono 27 i nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e 0 i decessi.

E ancora: nella Asl Roma 5 si registrano 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e 0 decessi, mentre nella Asl Roma 6 sono 18 i nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e nessun decesso.

Nelle province si registrano in totale 66 nuovi casi e nessun decesso: la Asl di Frosinone registra 21 nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; nella Asl di Latina si registrano 27 nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; la Asl di Rieti conta 5 nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto e la Asl di Viterbo registra 13 nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Complessivamente, sono 8.865 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 324 ricoverati, 48 in terapia intensiva e 8.492 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 370.252 e i morti 8.697, su un totale di 387.814 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.