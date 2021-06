Covid oggi Lazio, 194 contagi e 6 morti. A Roma 126 nuovi casi

Sono 194 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 10 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. Nella Regione, dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, "prosegue il trend da zona bianca", spiegando come "l'Rt sia in calo a 0,62". Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10mila tamponi e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 16mila test nella Regione con una percentuale di positività all'1,1%. Da ieri i guariti sono stati 936 e le terapie intensive occupate sono 108, una in più rispetto a ieri.

Nell'Asl Roma 1 sono 64 i casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Nell'Asl Roma 2 sono 42 casi da ieri. Nell'Asl Roma 3 sono 20 casi nelle ultime 24 ore. Nell'Asl Roma 4 sono 8 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nell'Asl Roma 5 sono 11 nuovi casi da ieri e un morto. Nell'Asl Roma 6 sono 19 i casi nelle ultime 24 ore e un morto.

Nelle province si registrano 30 casi e si registrano 2 decessi nelle ultime 24 ore, prosegue il bollettino del Lazio. Nell'Asl di Latina sono 20 i nuovi casi e 2 decessi. Nell'Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi contagi. Nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi. Nell'Asl di Rieti si registra un nuovo caso.

Sono 8.142 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 543 ricoverati, 108 in terapia intensiva e 7.491 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono stati 327.563 e i morti 8.242 nella Regione.