Covid oggi Lazio, 196 contagi e 6 morti: bollettino 3 giugno

Sono 196 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi (-15 rispetto a ieri) si registrano su oltre 7mila tamponi (-2.975) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test. I ricoverati sono 843 (+5), i guariti 1.086, le terapie intensive sono 134 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,8% i casi a Roma città sono a quota 123.

Sono 14.698 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 843 ricoverati, 134 in terapia intensiva e 13.721 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 319.732, i morti 8.195 su un totale di 342.625 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

"Dalle ore 15 di oggi sono riaperte le prenotazioni per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno dell'Open week AstraZeneca over 18, che aveva registrato il sold out nelle prime 24 ore dall'apertura delle prenotazioni. Il ticket virtuale si può prenotare sulla App Ufirst. Sono disponibili oltre 11mila slot" per la vaccinazione anti-Covid. Lo comunica in una nota l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.