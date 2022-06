Covid oggi Lazio, 2.028 contagi e 3 morti: bollettino 5 giugno

Sono 2.028 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 giugno 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi.

Oggi nel Lazio "su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789), sono 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive (=) e +2.009 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.226" comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stata superata quota 13 milioni e 535 mila vaccini complessivi, superate le 3,99 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

Nel dettaglio in Asl Roma 1: sono 420 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. In Asl Roma 2: sono 440 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. In Asl Roma 3: sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. In Asl Roma 4: sono 81 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. In Asl Roma 5: sono 148 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. In Asl Roma 6: sono 157 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 416 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 116 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 144 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 89 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.