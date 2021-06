Covid oggi Lazio, 210 contagi e 9 morti: bollettino 5 giugno

Sono 210 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 giugno nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 9 morti. A Roma i casi sono 93. "Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (-252) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 210 nuovi casi positivi (+13), i decessi sono 9, i ricoverati sono 750 (-47). I guariti sono 1092, i pazienti in terapia intensiva sono 126 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 93", comunica in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando che l'incidenza dei casi di Covid-19 e l'Rt sono ormai "da zona bianca'.

Sono 12.889 gli attualmente positivi a Covid-19 nella regione, di cui 750 ricoverati, 126 in terapia intensiva e 12.013 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 321.930, i morti 8.213 su un totale di 343.032 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Nel Lazio "sono state superate 3,6 mln di somministrazioni. Più di 1 adulto su 2 ha ricevuto almeno la prima dose e 1 su 4 ha terminato il percorso vaccinale. Entro il 27 luglio tutti gli assistiti del Lazio avranno avuto almeno una dose", annuncia D’Amato.