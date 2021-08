Covid oggi Lazio, 292 contagi e 2 morti. A Roma 193 nuovi casi

Sono 292 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, lunedì 2 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. I nuovi casi a Roma da ieri sono stati 193. "Restiamo zona bianca, è bassa la pressione sugli ospedali" dice l'assessore alla Salute della Regione Alessio D'Amato che avverte come finiscano "in terapia intensiva anche i giovani". "Assistiamo a una riduzione dei casi positivi, ma il dato va preso con cautela e soprattutto bisogna verificare una stabilizzazione dell'incidenza nei prossimi giorni". Nella Regione i ricoverati sono 321, 24 in più, mentre le terapie intensive occupate sono 48, due in più rispetto a ieri.

Roma e provincia

Nel dettaglio, ecco i numeri. Nella Asl Roma 1 i nuovi casi sono 105. Nella Asl Roma 2 sono stati 70 i contagi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 3 ci sono stati 18 nuovi casi. Nella Asl Roma 4 i contagi da ieri sono stati 20. Nella Asl Roma 5 sono stati 33 e 9 nella Asl Roma 6, dove c'è stato anche un morto.

"Nelle province si registrano 37 nuovi casi e 1 decesso" informa D'Amato. Nella Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi casi. Nella Asl di Latina si registrano 12 nuovi contagi e un morto. Nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi, mentre sono stati 7 nella Asl di Viterbo.

La campagna vaccinale

Quanto all'attacco hacker al centro vaccinale, spiega D'Amato, "sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l'operatività dei sistemi in totale sicurezza". I tecnici sono al lavoro anche per riattivare in sicurezza le nuove prenotazioni" ribadendo che "nessun dato sanitario è stato trafugato".

Dalla Regione si puntualizza inoltre che "sono pienamente funzionanti i sistemi informativi della rete di emergenza urgenza Numero unico 112 e 118. Operativi" anche "tutti i sistemi delle reti tempo-dipendenti. Operativo il Sistema" informativo "ospedaliero Sio e il Sies", Sistema informativo emergenza sanitaria. Infine, "operativo il sistema trasfusionale del sangue".

"Oltre il 70% della popolazione over 18" conclude l'assessore "ha completato percorso vaccinale".