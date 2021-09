Covid oggi Lazio, 295 contagi e 7 morti: bollettino 6 settembre

Sono 295 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 nel bollettino della Regione. Eseguiti 4485 tamponi molecolari e 10045 test antigenici per un totale di 14530 test e un rapporto tra positivi e tamponi al 2%. Sette i decessi (+5) compresi recuperi, 469 i ricoverati (+20), e sono 64 le persone nelle terapie intensive (+1) e 310 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 187.

Nel dettaglio. Nella Asl Roma 1 sono 38 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nella Asl Roma 2 sono 126 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi. Nella Asl Roma 3 sono 23 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nella Asl Roma 4 sono 6 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl Roma 5 sono 33 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl Roma 6 sono 26 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.

Nelle province si registrano 43 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non sii registrano decessi. Nella Asl di Latina si registrano 31 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Rieti non si registrano nuovi casi né decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi".