Covid oggi Lazio, 326 contagi e 10 morti. A Roma 124 nuovi casi

Sono 326 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio oggi 19 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti, compresi 2 registrati oggi ma dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.388 tamponi molecolari e 29.085 tamponi antigenici con un tasso di positività allo 0,8%. Le terapie intensive occupate sono 49, 307 i ricoverati. Da ieri ci sono stati 481 guariti. I casi a Roma città sono a quota 124. "Aumentano le somministrazioni grazie al Green Pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12 si potrà rivedere obbligo" dice l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio. Nella Asl Roma 1 sono 50 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 1 decesso. Nella Asl Roma 2 sono 49 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl Roma 3 sono 25 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Nella Asl Roma 4 sono 42 i nuovi casi e 3 decessi. Nella Asl Roma 5 sono 10 i nuovi casi e nella Asl Roma 6 sono 49 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 101 nuovi casi, di cui 20 nella Asl di Frosinone e un morto, 22 in quella di Latina, 28 a Rieti e 31 a Viterbo. Sono 8.524 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 307 ricoverati, 49 in terapia intensiva e 8.168 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono stati 372.219 e i morti 8.732.