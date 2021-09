Covid oggi Lazio, 368 contagi: a Roma 189 nuovi casi

Sono 368 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 settembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi a Roma città sono 189. Come evidenziato dall'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, i contagi delle ultime 24 ore (+54) sono stati individuati "su 8.570 tamponi molecolari e 12.106 tamponi antigenici per un totale di 20.676 tamponi. Sono 5 i decessi (+2), 435 i ricoverati (+2), 55 le terapie intensive (-1) e 424 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,7%".

Nell'Asl Roma 1 "sono 76 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nell'Asl Roma 2 sono 95 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi - continua l'assessore - nell' Asl Roma 3 sono 18 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nell' Asl Roma 4 sono 34 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi".

"Nell'Asl Roma 5 sono 36 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso - aggiunge - nell'Asl Roma 6: sono 51 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi".

"Nelle province si registrano 58 nuovi casi - ricorda l'assessore - nell'Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nell' Asl di Latina si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi".

Nell'Asl di Rieti "si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nell' Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi", sottolinea D'Amato.

"Roma è tra le prime capitali europee per la copertura vaccinale, con oltre 3 milioni di cicli completati nell'intera area metropolitana", ha detto ancora l'assessore annunciando che "nel Lazio da lunedì 20 settembre" si parte con la terza dose "in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati e dializzati".