Covid oggi Lazio, 3.900 contagi e 6 morti. A Roma 1.838 casi

Sono 3.900 i contagi registrati oggi, 27 febbraio, nel Lazio secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sei i morti. Nello specifico "su 7.119 tamponi molecolari e tamponi 32.843 antigenici per un totale di 39.962 tamponi, si registrano 3.900 nuovi casi positivi (-582), sono 6 i decessi (-17), 1.390 i ricoverati (-57), 126 le terapie intensive (-5) e +9.482 i guariti", comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7% - continua - i casi a Roma città sono a quota 1.838. Il numero dei guariti e’ il triplo dei nuovi casi giornalieri. A Rieti una paziente positiva ha partorito una splendida bambina in piena sicurezza, un grazie agli operatori e auguri alla neo mamma".

Asl Roma 1: sono 749 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 513 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 576 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 358 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 426 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.070 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 383 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 378 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 138 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.