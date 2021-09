Covid oggi Lazio, 404 contagi. A Roma 204 nuovi casi

Sono 404 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Sono stati registrati 8 morti da ieri, compresi i recuperi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 7 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila test antigenici per un totale di oltre 23 mila test con un tasso di positività all'1,7%. Due in più i ricoveri che porta il numero totale a 448 nei reparti ordinari Covid. Sono 65 le terapie intensive occupate. Nelle ultime 24 ore sono stati 921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 204.

Sono 14.135 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio e 13.622 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 353.566 e i morti 8.540.



"Il 22esimo monitoraggio dell'Aifa sugli anticorpi monoclonali vede il Lazio in testa alle Regioni per l’utilizzo delle cure con anticorpi monoclonali (1.209 in totale). Un buon risultato" sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano della Regione.



I dati delle Asl

Nell'Asl Roma 1 sono 62 i nuovi casi e un morto. Nell'Asl Roma 2 sono 111 i contagi e 5 decessi. Nell'Asl Roma 3 sono 31 i nuovi casi da ieri. Nell'Asl Roma 4 sono 25 i nuovi casi. Nell'Asl Roma 5 sono 38 i contagi. Nell' Asl Roma 6 sono 38 i nuovi casi e 2 decessi. Nelle province si registrano 99 nuovi casi, di cui 24 nell'Asl di Frosinone, 32 in quella di Latina, 14 a Rieti e 29 a Viterbo.