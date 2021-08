Covid oggi Lazio: 421 contagi, 205 a Roma. Bollettino 3 agosto

Sono 421 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. I casi Covid a Roma nelle ultime 24 ore sono 205. "Osserviamo una frenata del trend dei casi positivi (-122 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni", ha detto l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un nota, commentando i nuovi dati regionali.

Oggi si registrano 421 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+129), 3 i decessi (+1), i ricoverati sono 357 (+36), i letti occupati nelle terapie intensive sono 50 (+2). I casi a Roma città sono a quota 205, ha comunicato D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 97 nuovi casi nelle ultime 24ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl Roma 2 sono 75 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl Roma 3, sono 33 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl Roma 4 sono 39 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.

E ancora: nella Asl Roma 5 sono 52 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl Roma 6 sono 17 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.

Nelle province si registrano 108 nuovi casi. In particolare, nella Asl di Frosinone si registrano 40 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Latina si registrano 28 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 13 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 27 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.