Covid oggi Lazio, 440 contagi: a Roma 276 casi

Sono 499 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti.“Oggi nel Lazio su 499 tamponi molecolari e 2.963 tamponi antigenici per un totale di 3.462 tamponi, si registrano 440 nuovi casi positivi (-1.713), sono zero i decessi (-2), sono 657 i ricoverati (+15), 25 le terapie intensive (stabili) e +1.051 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 276”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nella Asl Roma 1 sono 101 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24h, nella Asl Roma 2 71 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl Roma 3 104 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl Roma 4 20 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl Roma 5 29 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl Roma 6 36 i nuovi casi e zero i decessi. Nelle province si registrano 79 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 14 nuovi casi, nella Asl di Latina 39 nuovi casi, nella Asl di Rieti 22 nuovi casi e nella Asl di Viterbo 4 nuovi casi. Riguardo al vaccino antinfluenzale ad oggi sono state distribuite oltre 1 milione 250mila di dosi di vaccino ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Sono state registrate oltre 1 milione e 135mila di somministrazioni da farmacie, servizi vaccinali delle Asl e 3.885 Mmg e 425 Pls attivi nella campagna vaccinale.