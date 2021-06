Covid oggi Lazio, 52 contagi e 5 morti. A Roma 34 nuovi casi

Sono 52 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti quasi 5mila tamponi molecolari e 4mila antigenici con una percentuale di positività allo 0,6%. I ricoverati per Covid sono 190, 19 in meno e le terapie intensive occupate 55, due in meno. Da ieri i guariti sono 192. I casi a Roma città sono a quota 34.

Nell'Asl Roma 1 sono stati registrati 12 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si registrano 2 decessi. Nell'Asl Roma 2 15 nuovi casi da ieri. Nell'Asl Roma 3 registrati 7 nuovi casi e un decesso. Nell'Asl Roma 4 zero nuovi casi da ieri e si registrano 2 decessi. Nell'Asl Roma 5 cinque i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nell'Asl Roma 6 sono 11 i nuovi casi. Nelle province si registrano 2 nuovi casi, tutti a Frosinone, e zero decessi nelle ultime 24 ore.