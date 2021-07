Covid oggi Lazio, 64 contagi e 5 morti. A Roma 41 nuovi casi

Sono 64 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti quasi 8mila tamponi e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test. I ricoverati sono 162, 19 in meno. Scendono anche di 5 unità le terapie intensive occupate che in tutto nella Regione sono 42. I nuovi casi a Roma città sono 41.

I dati per zona

Asl Roma 1: 22 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Asl Roma 2: 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 morti. Asl Roma 3: 9 nuovi casi. Asl Roma 4: 5 nuovi casi da ieri. Asl Roma 5: 4 i nuovi casi e un decesso. Asl Roma 6: 8 nuovi contagi. Nelle province si registrano 6 nuovi casi, 4 nella Asl di Frosinone e 2 nella Asl di Latina. Zero nuovi contagi a Rieti.

La campagna vaccinale

"Il Lazio è sopra il target nazionale assegnato dalla struttura commissariale di circa il 6%" dice in merito alle vaccinazioni anti-Covid l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "Oltre 5,3 milioni di dosi somministrate", ha evidenziato, rimarcando che "2,1 milioni di cittadini hanno chiuso l'iter vaccinale" e che mancano, però, "circa 100mila dosi di Pfizer".