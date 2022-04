Covid oggi Lazio, 6.415 contagi e 5 morti. A Roma 2.954 casi

Sono 6.415 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 aprile 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi.

"Oggi nel Lazio su 6.274 tamponi molecolari e 36.530 tamponi antigenici per un totale di 42.804 tamponi, si registrano 6.415 nuovi casi positivi (-840), sono 5 i decessi (+1), 1.145 i ricoverati (+30), 68 le terapie intensive (-3) e +3.546 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.954" comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

"Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superati i 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose" i dati relativi alla campagna vaccinale resi noti dall'assessore alla Sanità. Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione dei cittadini.