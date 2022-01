Covid oggi Lazio, 6.447 contagi e 17 morti: a Roma 3.733 casi

Sono 6.447 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio. Si registrano inoltre altri 17 morti. I nuovi casi a Roma città sono a quota 3.733. Sono 1.789 i ricoverati (+41), 204 le terapie intensive (che restano stabili) e +5.102 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. Sono 3mila i casi in meno rispetto al lunedì precedente, la riduzione più significativa delle ultime settimane. Superate intanto le 2,8 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 55% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,9 milioni Ieri sono state effettuate quasi 52mila somministrazioni di vaccino, l'80% in più rispetto al target commissariale.

"Oggi nel Lazio, su 14.756 tamponi molecolari e 37.780 tamponi antigenici per un totale di 52.536 tamponi, si registrano 6.447 nuovi casi positivi (-6.547); sono 17 i decessi (+11), 1.789 i ricoverati (+41), 204 le terapie intensive (dato stabile) e +5.102 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. I casi a Roma città sono a quota 3.733. Sono 3mila in meno i casi rispetto al lunedì precedente: è la riduzione più significativa delle ultime settimane". Lo riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Questi nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.932 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.575 i nuovi casi e 6 i decessi; Asl Roma 3: sono 226 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 229 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 669 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 627 i nuovi casi e 3 i decessi.

Nelle province si registrano 1.189 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 317 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 516 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 153 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 203 i nuovi casi e 2 i decessi.