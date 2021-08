Covid oggi Lazio, 703 contagi. A Roma 313 nuovi casi

Sono 703 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro morto. Solo a Roma i nuovi casi sono 313. "Oggi nel Lazio si registrano 703 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+229), 1 decesso compresi i recuperi (-2), i ricoverati sono 441 (+3) e le persone in terapie intensiva 63 (+1). I casi a Roma città sono a quota 313. Per quanto riguarda il valore Rt è in calo, l'incidenza è costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa", comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nella Asl Roma 1 si registrano 80 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Zero i decessi. Asl Roma 2: 140 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Asl Roma 3: 93 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Asl Roma 4: 77 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Asl Roma 5: 54 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Asl Roma 6: 100 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nella Asl di Frosinone si registrano 62 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Latina si registrano 50 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 17 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 30 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.

Sono 15.670 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 441 ricoverati, 63 in terapia intensiva e 15.166 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 340.049 e i morti 8.426, su un totale di 364.145 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.