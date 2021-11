Covid oggi Lazio, 716 contagi e 7 morti: a Roma 296 casi

Sono 716 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 novembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. Oggi "su 13.194 tamponi molecolari e 25.866 tamponi antigenici per un totale di 39.060 tamponi, si registrano 716 nuovi casi positivi (+52), 7 i decessi (+1), 474 i ricoverati (+26), 60 le terapie intensive (+3) e +416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 296. Il valore dell'Rt è in rialzo a 1.29, era atteso. Incidenza in rialzo a 63 per 100 mila abitanti. La soglia di rischio è moderato, l’occupazione della rete ospedaliera è sotto controllo". Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende ospedaliere del Lazio. Asl Roma 1: sono 109 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 113 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 3: sono 74 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 77 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 239 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi.