Covid oggi Lazio, 7.255 contagi e 4 morti. A Roma 3.689 casi

Sono 7.255 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 aprile 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.

“Oggi nel Lazio su 8.562 tamponi molecolari e 38.189 tamponi antigenici per un totale di 46.751 tamponi, si registrano 7.255 nuovi casi positivi (+406), sono 4 i decessi (-4), 1.115 i ricoverati (-49), 71 le terapie intensive (-1) e +6.850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.689" comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 1.234 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 1.357 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 1.098 i nuovi casi e 0 i decessi; la Asl Roma 4 registra 475 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl Roma 5 sono 660 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 6 sono 670 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.761 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone sono 607 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl di Latina sono 655 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl di Viterbo sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.