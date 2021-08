Covid oggi Lazio, 762 contagi e 2 morti. A Roma 344 nuovi casi

Sono 762 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. "I ricoverati sono 397, 5 in più, le terapie intensive occupate sono 54, una in più" dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi, 83 in meno su base settimanale. L'Rt è in calo, l'incidenza costante, la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta" in Regione.

I numeri nel dettaglio. Asl Roma 1: 148 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: 135 nuovi casi da ieri. Asl Roma 3: 61 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 4: 114 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Asl Roma 5: 66 nuovi casi da ieri. Asl Roma 6: 80 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 158 nuovi casi e nessun morto. Nella Asl di Frosinone 25 nuovi casi, 100 nella Asl di Latina, 12 in quella di Rieti e 21 in quella di Viterbo.

Sono 13.309 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 397 ricoverati, 54 in terapia intensiva e 12.858 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 340.049 e i morti 8.418, su un totale di 361.776 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.