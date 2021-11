Covid oggi Lazio, 894 contagi e 8 morti. A Roma 344 casi

Sono 894 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 novembre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 morti. A Roma 344 casi.

Oggi nel Lazio "su 14.662 tamponi molecolari e 22.894 tamponi antigenici per un totale di 37.556 tamponi, si registrano 894 nuovi casi positivi (+98), 8 i decessi (+3), 535 i ricoverati (+14), 68 le terapie intensive (+6) e +441 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 344" riferisce l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"Come atteso il valore dell'Rt è stabile a 1.3 ed è atteso anche un lieve aumento dell’incidenza a 72.5 per 100mila abitanti. I tassi di occupazione della rete ospedaliera in lieve incremento, ma al di sotto delle soglie di allerta" evidenzia l’assessore alla Sanità.

Di seguito il dettaglio dei contagi e dei decessi nelle singole Asl del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 155 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 146 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 104 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 220 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 81 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Rieti: sono 46 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 9 i nuovi casi e 0 i decessi.

Sono 11.436 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 535 ricoverati, 68 in terapia intensiva e 10.833 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 381.931 e i morti 8.864, su un totale di 402.231 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.