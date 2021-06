Covid oggi Liguria, 10 contagi e un morto: bollettino 23 giugno

Sono 10 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 23 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un morto. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 213 guariti. Gli attualmente positivi nella Regione sono 1.640. Sono stati 2.764 i tamponi molecolari e 1.846 gli antigenici rapidi fatti da ieri. I ricoverati nel reparto Covid sono 33, due in meno da ieri, 8 in terapia intensiva. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova e Savona che sono entrambe a 5 contagi da ieri.