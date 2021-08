Sono 106 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 68 (+2). In terapia intensiva 14 persone (-1). Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 1.588 (-17), mentre i dimessi/guariti sono 100.612 (+123).