Sono 109 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 5 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Non si registrano morti. Gli attuali casi positivi sono 3.058. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 80 (+2), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 8 persone.