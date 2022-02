Covid oggi Liguria, 1.963 contagi e 14 morti: bollettino 9 febbraio

Sono 1.963 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 febbraio 2022 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.108 tamponi di cui 14.090 antigenici rapidi.

Un ricoverato in più da ieri in terapia intensiva: quelle occupate sono 32, da 24 non vaccinati e 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate). Gli ospedalizzati sono 696, 17 in meno da ieri. I positivi al momento nella Regione sono 31.913.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 1.038, Savona a 366, Imperia a 289 e La Spezia a 262.