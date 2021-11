Covid oggi Liguria, 202 nuovi contagi: bollettino 9 novembre

Sono 202 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 9 novembre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stata nessun altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.438 tamponi molecolari a cui si aggiungono altri 14.493 antigenici rapidi. Le terapie intensive occupate sono 9, una in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati in reparti Covid sono 111, 4 in più rispetto a ieri.

Nella Regione al momento i positivi sono 2.689. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Savona a 89, Genova a 64, Imperia a 41 e La Spezia a 5.