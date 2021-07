Sono 25 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Liguria , secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non sii registrano morti. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime da inizio pandemia sono state 4352, i dimessi/guariti 99.093 (+15) mentre il totale dei casi registrati nella regione è di 103.630. Gli attuali positivi sono 185 (+10).