Sono 38 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Liguria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. Gli attuali positivi nella regione sono 375 (+37), i dimessi/guariti in totale sono 99.189 (+1). I decessi registrati da inizio pandemia sono stati 4.356, 103.920 invece i casi.