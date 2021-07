Sono 40 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I pazienti ricoverati per covid sono 13 (-4). In terapia intensiva sono ricoverate 5 persone (-1). Secondo la tabella della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 208 (+ 23), mentre i dimessi/guariti sono 99.109 ( + 16).