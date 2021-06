Sono 45 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato 1 morto. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 136 (-8). In terapia intensiva, 29 persone (-1). I nuovi casi sono stati individuati su 3.126 tamponi molecolari e su 2.182 tamponi antigenici. Gli attuali positivi secondo la Protezione Civile sono 993 (-47).