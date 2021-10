Covid oggi Liguria, 58 contagi e un morto: bollettino 5 ottobre

Sono 58 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 ottobre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.157 tamponi molecolari e 3.975 antigenici rapidi. Ad oggi risultano 61 persone ricoverate, 4 in più rispetto a ieri. Di queste, 4 sono in terapia intensiva. Da inizio emergenza le vittime sono state 4.413 nella Regione. A fronte dei 2.555.985 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 2.166.405, ovvero l'85%.