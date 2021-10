Sono 59 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun morto. Da ieri sono stati fatti 2.922 tamponi molecolari e 5.167 antigenici. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 79 guariti. Le terapie intensive occupate sono 6 come ieri, 50 i ricoverati, 5 in meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 830 persone, 49 in meno rispetto a ieri.