Sono 78 i nuovi contagi da coronavirus in Liguria oggi, 16 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.406 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 971 tamponi antigenici rapidi. Da ieri, registrato un morto. Gli attuali positivi sono 3.061 (-25). I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 85 (+ 2). In terapia intensiva 10 persone (-2).