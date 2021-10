Sono 98 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 31 ottobre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono guarite 44 persone. In totale al momento nella Regione ci sono 1.181 positivi.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 52, Imperia e La Spezia a 21 entrambe, e 2 a Savona.