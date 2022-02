Sono 983 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 8.007 tamponi effettuati, di cui 2.397 molecolari e 5.610 antigenici rapidi. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 491 (-2), mentre le persone in terapia intensiva sono 26 (+1).