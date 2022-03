Covid oggi Liguria, 997 contagi e un morto: bollettino 13 marzo

Sono 997 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 marzo 2022 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.692 tamponi molecolari e 4.860 test rapidi antigenici.

I ricoverati in reparti ordinari Covid sono 256, tre in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 13, una in meno da ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Genova a 562, La Spezia a 209, Savona a 147 e Imperia a 78.