Covid oggi Lombardia, 1.066 contagi e 6 morti: bollettino 11 novembre

Sono 1.066 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 11 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I tamponi effettuati sono stati 130.809, con un indice di positività che scende allo 0,8%. Sono 34.216 le vittimedall'inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 409 persone, 7 in più di ieri, e in terapia intensiva 45, 3 in più.

Sono 294 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 133 a Milano città. In provincia di Bergamo sono 66, a Brescia 134, a Como 79, a Cremona 40, a Lecco 24, a Lodi 20, a Mantova 47, a Monza e Brianza 106, a Pavia 41, a Sondrio 30 e a Varese 129.

SCUOLA - Sono 370 le classi in quarantena per il Covid registrate in Lombardia al 7 novembre, per un totale di 6.681 studenti e 177 operatori scolastici in isolamento fiduciario. Lo riporta il report di monitoraggio sulla diffusione del Covid nelle scuole, pubblicato dalla Direzione generale Welfare di Regione Lombardia.

"L'ottava settimana di rilevazione (1-07 novembre) - si legge nel rapporto - mostra un andamento dei contagi in crescita su tutte la fasce d'età, ad eccezione delle fasce 3-5 anni e 11-13 anni. Si conferma l'interessamento prevalente della classe d'età 6-10 anni, sia per frequenza assoluta di casi che per tassi di incidenza".

Analizzando i dati Ats di Milano, che include anche Lodi, le classi in quarantena sono 114, per un totale di 2.046 studenti e 59 operatori scolastici in isolamento. Nella regione, il numero di studenti testati con un tampone salivare sono stati 6.500, di cui 9 sono risultati positivi.