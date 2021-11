Covid oggi Lombardia, 1.073 contagi e 5 morti: a Milano 150 casi

Sono 1.073 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 10 novembre. Registrati inoltre altri 5 morti. 150 i nuovi casi a Milano città. I tamponi effettuati sono stati 97.961, con un indice di positività dell'1%. 34.210 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 402 persone, 23in più di ieri, e in terapia intensiva 42, cinque meno di ieri.

Più in dettaglio, sono 342 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 150 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, in provincia di Bergamo sono 70, a Brescia 122, a Como 72, a Cremona 52, a Lecco 22, a Lodi 35, a Mantova 46, a Monza e Brianza 107, a Pavia 43, a Sondrio 23 e a Varese 91.