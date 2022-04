Covid oggi Lombardia, 11.666 contagi e 18 morti: a Milano 1.611 casi

Sono 11.666 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 5 aprile. Si registrano inoltre altri 18 morti. A Milano città i nuovi casi sono 1.611. I tamponi effettuati sono 93.356, con un rapporto test/positivi pari al 12,4%. In calo i ricoveri in terapia intensiva: sono 39 (-6) mentre quelli non in terapia intensiva salgono a 1.159 (+52). 39.347 il totale delle vittime nella regione da inizio pandemia.

Più in dettaglio, sono 3.709 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 742 nuovi casi, a Brescia 1.499, a Como 672, a Cremona 365, a Lecco 547, a Lodi 177, a Mantova 689, a Monza 1.019, a Pavia 672, a Sondrio 123 e a Varese 1.125.