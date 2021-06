Covid oggi Lombardia, 142 contagi e 6 morti: bollettino 7 giugno

Sono 142 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 7 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati altri 6 morti, che portano il totale a 33.675 dall'inizio dell'emergenza covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 12.697 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è dell'1,1%. Gli attuali positivi sono 20.561 (-80), mentre i dimessi/guariti sono 783.492 (+216).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 167, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 799 (-34).