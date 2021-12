Covid oggi Lombardia, 1.486 contagi e 20 morti. A Milano 415 nuovi casi

Sono 1.486 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 dicembre 2021, in Lombardia secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 50.122 tamponi effettuati con un rapporto test/positivi al 2,9%.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 136, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 1.084, 18 in più rispetto a ieri.

Sono 415 i nuovi positivi al Covid registrati a Milano nelle ultime 24 ore, di cui 199 a Milano città. Quanto alle altre città a Bergamo si registrano 103 nuovi casi, a Brescia 237, a Como 86, a Cremona 24, a Lecco 39, a Lodi 11, a Mantova 59, a Monza e Brianza 191, a Pavia 43, a Sondrio 45 e a Varese 180.