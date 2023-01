Covid oggi Lombardia, 16.033 contagi e 234 morti: bollettino ultima settimana

Sono stati 16.033 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia dell'ultima settimana, dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. Un incremento leggermente in calo rispetto ai 16.236 nella settimana precedente. Crescono invece i morti, che negli ultimi 7 giorni sono stati 234 (199 tra il 23 e il 29 dicembre), per un totale di 44.922 decessi da inizio pandemia.

Nell'ultima settimana monitorata, i tamponi sono stati 121.970, per un tasso di positività del 13,14%, stabile rispetto al 13,0 della settimana precedente.

Calano i ricoverati: in terapia intensiva - riporta il bollettino regionale aggiornato al 5 gennaio - sono 29, 6 in meno rispetto a una settimana fa; in area medica 1.000, con un calo di 165 pazienti.