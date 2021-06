Covid oggi Lombardia, 182 contagi e 8 morti: bollettino 15 giugno

Sono 182 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 giugno in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 8 morti. Secondo i dati della Regione i tamponi effettuati sono stati 31.873, per un indice di positività dello 0,5%

Da inizio pandemia i decessi sono in tutto 33.737. Negli ospedali della Regione sono ricoverate 590 persone, 6 in meno di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva i ricoverati sono 100, in calo di 9 unità rispetto a ieri.

Sono 48 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 20 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi positivi a Bergamo sono 5, a Brescia 13, a Como 11, Lecco 6, a Lodi 3, a Mantova 7, a Monza e Brianza 2, a Pavia 3, a Sondrio 14 e a Varese 54. Nessun nuovo caso, invece, a Cremona.

"Mi arriva un'ottima notizia: oggi, a fronte di 31.873 tamponi effettuati, sono solo 182 i nuovi positivi, vale a dire lo 0,5%". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Le vaccinazioni e i comportamenti virtuosi dei lombardi - prosegue Fontana - continuano a produrre gli effetti sperati. Ringrazio tutti voi chiedendovi di non abbassare la guardia. Il traguardo sembra essere vicino, ma non è ancora raggiunto. Viva i lombardi e viva la Lombardia" conclude.