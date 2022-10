Covid oggi Lombardia, 1.847 contagi e 12 morti: bollettino 3 ottobre

Sono 1.847 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 3 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 12 morti. Il tasso di positività è al 16,6%.

Tra i dati di oggi, il bollettino evidenzia un lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, sono 11 quelli registrati nelle ultime 24 ore (+1) e un aumento più deciso dei ricoverati non in terapia intensiva, pari a 635 (+26). I decessi sono 12, che portano il totale da inizio pandemia a 42.580.

A livello provinciale, i nuovi casi sono 575 a Milano, di cui 262 a Milano città; 154 a Bergamo, 339 a Brescia, 141 a Como, 40 a Cremona, 51 a Lecco, 22 a Lodi, 57 a Mantova, 170 nel territorio di Monza e Brianza, 115 a Pavia, 20 a Sondrio e 99 a Varese.