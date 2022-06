Covid oggi Lombardia, 1.920 contagi e 12 morti. A Milano città 459 casi

Sono 1.920 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 decessi per un totale di 40.727 dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.553 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 18,1%. Negli ospedali lombardi i ricoverati sono 589, 33 in più da ieri, e le terapie intensive occupate sono 16, stabili rispetto a ieri.

In provincia di Milano i nuovi casi positivi sono stati 817, di cui 459 a Milano città. A Bergamo 91, a Brescia 187, a Como 94, a Cremona 53, a Lecco 42, a Lodi 25, a Mantova 63, a Monza e Brianza 181, a Pavia 153, a Sondrio 11 e a Varese 104.